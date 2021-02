Reggina-Salernitana, Nicolas salva il risultato: “parata su rigore è stato gesto d’istinto, non avevo studiato Djuric”

1 Febbraio 2021 23:18

Nicolas è stato il protagonista di Reggina-Salernitana perché ha parato un calcio di rigore: le sue sensazioni al termine del match

E’ senza dubbio il protagonista della gara con il suo rigore parato su Djuric. Il portiere Nicolas ha salvato il risultato della Reggina, subire un gol sarebbe stato una beffa per quanto visto soprattutto nel primo tempo. “È stata una partita molto dura – ha ammesso l’estremo difensore – , con un campo pesante a causa della pioggia. Il match analyst mi ha fatto vedere i rigoristi, su però Djuric non ero preparato. È stato istintivo il gesto, ci siamo beccati nel corso della partita, ma questo è il calcio. Obiettivo? Dobbiamo fare più punti possibili. Adesso non si può più sbagliare, è importante tenere la testa alta. Il gruppo mi ha accolto benissimo, noi nuovi arrivati abbiamo subito cercato l’unione”, ha affermato Nicolas durante l’intervista ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Salernitana.