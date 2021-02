Reggina-Salernitana, anche i Diffidati Liberi onorano il gemellaggio: “Reggio abbraccia Salerno” [FOTO]

1 Febbraio 2021 19:31

Reggina-Salernitana e il gemellaggio, i tifosi amaranto rispondono a quelli granata con un altro striscione per onorare il bel legame tra ultras

I tifosi della Reggina rispondono a quelli della Salernitana per onorare al meglio un gemellaggio che per la prima volta al Granillo dovrà essere vissuto a distanza a causa dei motivi che tutti conosciamo. Se i supporters granata avevano esposto uno striscione fuori dall’Arechi questo pomeriggio, quelli amaranto hanno fatto lo stesso poche ore dopo: “Anche in questo momento con stadi chiusi e grandi difficoltà , onoriamo al meglio i nostri ideali… Reggio abbraccia Salerno“, si legge in uno striscione dei Diffidati Liberi esposto in una via cittadina, come si può vedere dalla foto in evidenza dell’articolo.