Reggina-Salernitana 0-0 LIVE: inizia la sfida del Granillo!

1 Febbraio 2021 20:56

Serie B, diretta Reggina-Salernitana: match valido per la 20ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ sempre significativo il primo match del girone di ritorno. Chi ha fatto male nella prima parte del campionato spera il match possa essere un nuovo inizio, chi è partito bene invece può definirsi a metà dell’opera ma è chiamato a confermarsi. Potrebbe essere questa, in estrema sintesi, la descrizione di Reggina-Salernitana, gara valida per la 20ª giornata del torneo di Serie B 2020/21. Gli amaranto hanno puntato molto sul calciomercato in questa sessione di riparazione, c’è tanto da dimostrare perché oggi l’obiettivo è la salvezza, soltanto pochi mesi fa però i sogni erano ben più ambiziosi. Ancora qualche problema con l’infermeria e gli indisponibili per il tecnico Baroni, che comunque può contare sulla classe di Menez e sull’arrivo di innesti importanti. I granata di Castori possono permettersi altri ragionamenti, la posizione in classifica rende orgogliosi i tifosi, adesso bisogna dimostrare che non si soffre di vertigini. Il Granillo è un terreno ostico per tutti, strappare punti non è facile per nessuno. Non rimane che seguire in diretta Reggina-Salernitana su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 21.

Reggina-Salernitana: le formazioni ufficiali

Tantissime novità in campo per la formazione amaranto. Esordio da titolari per i nuovi arrivati Crimi, Edera e Montalto. Mentre in difesa, vista l’assenza di Lakicevic, Loiacono costretto ad essere dirottato sulla fascia. Iniziale panchina per Delprato che non è al meglio della condizione fisica. Out anche Situm, come scritto ieri. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. Allenatore: Baroni.

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.