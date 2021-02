Una Reggina sprecona e un arbitro scadente: per gli amaranto solo pareggio al Granillo con la Salernitana

1 Febbraio 2021 22:59

Serie B, diretta Reggina-Salernitana: match valido per la 20ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ sempre significativo il primo match del girone di ritorno. Chi ha fatto male nella prima parte del campionato spera il match possa essere un nuovo inizio, chi è partito bene invece può definirsi a metà dell’opera ma è chiamato a confermarsi. Potrebbe essere questa, in estrema sintesi, la descrizione di Reggina-Salernitana, gara valida per la 20ª giornata del torneo di Serie B 2020/21. Gli amaranto hanno puntato molto sul calciomercato in questa sessione di riparazione, c’è tanto da dimostrare perché oggi l’obiettivo è la salvezza, soltanto pochi mesi fa però i sogni erano ben più ambiziosi. Ancora qualche problema con l’infermeria e gli indisponibili per il tecnico Baroni, che comunque può contare sulla classe di Menez e sull’arrivo di innesti importanti. I granata di Castori possono permettersi altri ragionamenti, la posizione in classifica rende orgogliosi i tifosi, adesso bisogna dimostrare che non si soffre di vertigini. Il Granillo è un terreno ostico per tutti, strappare punti non è facile per nessuno.

Buonissimo avvio della Reggina che già al terzo minuto va ad un passo dalla rete con Menez. Gli amaranto pressano alti ed impongono bene i loro ritmi di gioco. La Salernitana non riesce ad uscire dalla propria metà campo e subisce: Edera all’interno dell’area piccola non riesce a spingere la palla in rete. Col passare dei minuti la gara si abbassa d’intensità, ma è sempre la squadra di casa a tenere il pallino del gioco. Al 39′ il gol sembra fatto, ma prima Montalto e poi Loiacono trovano un reattivo Belec a dire di “no”.

Nella ripresa il copione cambia con la gara che diventa un po’ più equilibrata. Merito questo dei cambi di Castori, intelligente a mandare subito in campo Tutino e a regalare imprevedibilità al suo attacco. L’episodio giusto sembra arrivare col calcio di rigore assegnato per fallo su Gondo, ma Nicolas si riscatta parando il penalty a Djuric. La Reggina è costretta ad indietreggiare, ma non disdegna dall’attaccare, infatti è con Menez che per poco non riesce a trovare il colpo giusto. Accade poco nel finale, se non per un rigore nettissimo su Montalto che l’arbitro non intravede. Finisce così in parità al Granillo, gli amaranto conquistano un punto, ma quante occasioni per portare a casa una vittoria che sarebbe stata anche meritata.

90′ + 3′ Finisce qui! E’ 0-0 tra Reggina e Salernitana. Un rigore sbagliato per gli ospiti, ma tante occasioni non sfruttate dai padroni di casa che devono accontentarsi di un pareggio.

90′ + 2′ Denis si guadagna un fallo, ammonito Bogdan.

90′ + 1′ Liotti ha i crampi, fa il suo esordio Dalle Mura.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

89′ Arriva il momento di Denis, esce Montalto. Ci sarà pochissimo tempo per il Tanque.

86′ Loiacono costretto a spendere il jolly, Abisso estrae il giallo. Tutino si stava involando in contropiede…

81′ Bellomo e Micovschi entrano al posto di Edera e Menez, sono i primi cambi per Baroni.

77′ Altra parata dell’estremo difensore di Castori: Montalto di testa è troppo morbido, preciso ma lento il cross di Edera e questo non ha permesso all’attaccante di impattare forte il pallone.

70′ Bordata di Bianchi da fuori area, respinge coi pugni ancora il portiere.

67′ Tutino si fa vedere subito, alto il suo destro da buona posizione.

66′ Triplo cambio per Castori: escono tutti gli ammoniti Gondo, Di Tacchio e Coulibaly, mentre fanno il loro ingresso Kiyine, Tutino e Schiavone.

62′ La Reggina recrimina per un calcio di rigore, che dai replay sembra esserci tutto! Montalto nettamente trattenuto da Bogdan .

58′ Chance ghiotta per Capezzi che si trova la palla sul dischetto dell’area di rigore. Scoordinato col corpo, la palla finisce in curva Sud.

54′ Occasione per la Reggina. Azione manovrata da Menez, incursione dall’interno dell’area di rigore, l’assist è fermato dalla difesa, avrebbe messo Montalto praticamente in porta.

51′ Para Nicolas!!!!!! Djuric ha sbagliato il calcio di rigore! Il portiere brasiliano indovina l’angolo e devia oltre la linea di fondo.

50′ Calcio di rigore per la Salernitana: Gondo atterrato da Nicolas. Loiacono ha perso una palla sanguinosa, da lì il contropiede granata.

47′ Ammonito Di Tacchio, fallo tattico e giusta la sanzione.

46′ Si riparte, tornano in campo gli stessi undici.

SECONDO TEMPO

45′ Termina in parità la prima frazione. Reggina e Salernitana vanno al riposo sullo 0-0.

45′ Restano in tre a terra nell’area amaranto: Cionek, Stavropoulos e Gondo. Si accende un mini battibecco e l’arbitro sanziona proprio l’attaccante dei campani col cartellino giallo.

43′ Cartellino giallo per Montalto, prima calcetto e dopo netta trattenuta su Coulibaly.

39′ Altre due grandissime occasioni per la Reggina! Prima Montalto e Loiacono poi trovano un attento Belec che salva il risultato

30′ Partita adesso molto bloccata, ritmi più bassi dopo un inizio molto scoppiettante.

23′ Per il momento l’esterno granata sembra farcela.

19′ Incredibile, Durmisi resta a terra per un problema muscolare. E’ costretto a farsi curare dai medici, il breve riscaldamento effettuato potrebbe costargli caro…

16′ Fa il suo ingresso l’ex Lazio Riza Durmisi a causa dell’infortunio di Cicerelli.

14′ Djuric prova la conclusione, ma è murato dalla difesa. Castori non è soddisfatto dei suoi, inizia già a scaldarsi Durmisi.

13′ Primo tiro anche per Montalto, completamente sballata la mira. Una buona partenza però della Reggina.

10′ Cosa si è divorato Edera?! Liotti lo trova liberissimo sul secondo palo, dall’interno dell’area piccola col piattone sinistro manda però alto sopra la traversa.

9′ Conclusione da lontano per Folorunsho, forte ma centrale e quindi non crea pericoli.

3′ Subito vicina al vantaggio la formazione di casa: Edera ruba palla a centrocampo e si invola in contropiede, poi serve Menez che prova un paio di dribbling, calcia in caduta e sfiora il palo.

1′ Inizia la sfida! L’arbitro Abisso fischia, batte la Reggina.

PRIMO TEMPO

Reggina-Salernitana 0-0: il tabellino della gara

Reggina-Salernitana: le formazioni ufficiali

Tantissime novità in campo per la formazione amaranto. Esordio da titolari per i nuovi arrivati Crimi, Edera e Montalto. Mentre in difesa, vista l’assenza di Lakicevic, Loiacono costretto ad essere dirottato sulla fascia. Iniziale panchina per Delprato che non è al meglio della condizione fisica. Out anche Situm, come scritto ieri. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera, Folorunsho, Ménez; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Faty, Micovschi, Bellomo, Denis. Allenatore: Baroni.

Salernitana (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. A disposizione: Adamonis, Sanasi, Schiavone, Tutino, Aya, Anderson, Durmisi, Dziczek, Kiyine, Veseli. Allenatore: Castori.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Enrico Caliari di Legnago e Alessandro Cipressa di Lecce). IV ufficiale: Ivano Pezzuto di Lecce.