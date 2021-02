Reggina, ricordi Cabaye? Mesi fa i contatti con Taibi, ora annuncia il ritiro: “La mia carriera è finita”

19 Febbraio 2021 22:17

Il centrocampista Yohan Cabaye, che la Reggina aveva contattato tempo fa, ora ha annunciato il suo addio dal calcio professionistico

Yohan Cabaye ha detto addio al calcio. Lo ha annunciato lo stesso calciatore attraverso i propri canali social. L’esperto centrocampista nei mesi estivi era stato contattato dal ds della Reggina Massimo Taibi, come da lui stesso pubblicamente affermato, per un eventuale trattativa. Alla fine non se ne fece niente e il club dello Stretto cambiò obiettivi nel mercato invernale. Ora il calciatore scrive: “E’ con grande emozione che dopo oltre 17 anni di appassionato amore per il calcio, emozioni sempre più grandi, ricordi che resteranno per sempre indelebili e indimenticabili incontri umani e sportivi, che annuncio la fine della mia carriera nel calcio professionistico. Se questa decisione può sembrare ad alcuni ovvia, logica ed inevitabile, avendo trascorso 35 anni nel mondo del calcio, per me resta molto difficile da perdere e da accettare, perché il mio amore per il calcio è immenso”.