Reggina, il prossimo avversario: seduta pomeridiana per la Spal, a parte Missiroli e Floccari

24 Febbraio 2021 22:32

Spal-Reggina, prosegue la preparazione biancazzurra in vista del match di sabato: in due a parte

Anche la Spal, prossima avversaria della Reggina, prosegue la preparazione in vista della partita di sabato alle ore 14. Programma personalizzato per l’ex Simone Missiroli e per Sergio Floccari. Ecco di seguito la nota ufficiale del club biancazzurro. “Questo pomeriggio – si legge – la squadra è scesa in campo al centro “G.B. Fabbri”, svolgendo una seduta tecnico-tattica con la consueta partitella finale. Simone Missiroli ha svolto un lavoro a parte a causa di un trauma contusivo al polpaccio. Programma personalizzato anche per Sergio Floccari per un’infiammazione al gruppo muscolare del polpaccio”.