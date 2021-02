Reggina, la Primavera di Falsini porta a casa la prima vittoria: successo per 2-3 a Frosinone

10 Febbraio 2021 13:34

Primo successo in campionato per la Reggina Primavera allenata da Gianluca Falsini: sbancato il campo del Frosinone per 2-3

Arriva la prima vittoria in campionato per la Reggina Primavera. La squadra allenata da Gianluca Falsini ha battuto a domicilio il Frosinone per 2-3, nel recupero della 4ª giornata, grazie alle reti di Rechichi, Provazza e Scolaro. Di seguito il tabellino della sfida pubblicato sul sito ufficiale amaranto.

PRIMAVERA 2, 4ª GIORNATA

FROSINONE-REGGINA 2-3

Marcatori: 5′ Rechichi (R), 37′ Provazza (R), 48′ Jirillo (F), 58′ Scolaro (R), 90′ Orlandi (F).

Frosinone: Trovato, Nigro, Coccia, Maestrelli, Bracaglia, Santarpia, Maugeri, Peres (90′ Orlandi), Piacentini (46′ Jirillo), Bruno, Vitalucci. A disposizione: Palmisani, De Julis, Potenziani, Battisti, Di Palma, Selvini, D’Agostino. Allenatore: Marsella.

Reggina: Lofaro, Nemia, Foti (93′ Tersinio), Vigliani, Bongani, Carlucci, Scolaro (62′ Traore), Rechichi, Domanico, Bezzon (93′ Zinno), Provazza (77′ Rao). A disposizione: Ammirati, Pellicanò, Cimino, Spaticchia, Pannuti, Costantino, Russo. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore).

Note – Ammoniti: Maestrelli (F), Coccia (F), Bezzon (R). Calci d’angolo: 9-3. Recupero: 4’st.