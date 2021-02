Reggina-Pordenone, Tesser: “Amaranto ottima squadra, fanno risultato e subiscono poco”. I convocati

20 Febbraio 2021 16:58

Reggina-Pordenone, le parole alla vigilia del tecnico dei neroverdi Attilio Tesser e i convocati scelti per il match del Granillo

Dopo i risultati del sabato della 24ª giornata di Serie B, domani alle ore 15 al Granillo si affrontano Reggina e Pordenone (clicca QUI per vedere la partita). Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei neroverdi Attilio Tesser che, causa squalifica, assisterà al match dalla tribuna: “La Reggina è un’ottima squadra – ha detto – ha trovato una quadra importante ed è in un buon momento. Gli amaranto fanno risultato, sono offensivi e subiscono poco. Baroni gli ha dato un’identità precisa, e poi c’è Menez, che è superiore alla media a livello di individualità. In ogni caso è importante ciò che facciamo noi: ci serviranno coraggio, personalità, umiltà e autostima”.

Di seguito la lista ufficiale dei convocati scelti dal tecnico.

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan.

DIFENSORI: Barison, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco.

CENTROCAMPISTI: Biondi, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini.

ATTACCANTI: Banse, Butic, Ciurria, Morra, Musiolik.