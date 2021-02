Reggina-Pordenone 0-0 LIVE: che sfortuna Crisetig, la palla sbatte due volte sul palo

21 Febbraio 2021 15:35

Serie B: diretta Reggina-Pordenone, match valido per la 24ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Scende in campo di domenica la Reggina, allo stadio Oreste Granillo arriva in visita il Pordenone. La compagine amaranto va alla ricerca del sesto risultato utile consecutivo per dare continuità ad un ottimo momento di forma. L’ultima sfida di campionato terminata in pareggio contro il Cosenza lascia l’amaro in bocca per il risultato finale, visto l’iniziale doppio vantaggio, quindi oggi la voglia di fare punti sarà ancora maggiore. Di fronte comunque si presenta un avversario ostico, che attualmente milita in una posizione di classifica molto tranquilla. I friulani hanno dimostrato di essere fortissimi in trasferta, avendo espugnato di recente il Mazza e l’Arechi, tra gli stadi più difficili della categoria, nonostante la cessione di Diaw al Monza. Segui in diretta Reggina-Pordenone su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

36′ La Reggina non hai mai segnato su azione da corner in questa stagione.

34′ Ammonito Magnigno per fallo tattico.

33′ Palla gol su calcio d’angolo per gli uomini di Baroni: Crisetig colpisce il doppio palo con lo stesso tiro, nessun compagno pronto a spingere la palla in rete.

23′ Il palo salva la Reggina! Biondi aveva battuto Nicolas dal limite dell’area, trova la base del legno, il Pordenone conferma il suo buon inizio.

22′ I padroni di casa organizzano una buona manovra che si conclude con un tiro di Edera dal limite dell’area piccola: l’esterno di proprietà del Torino non trova però la porta.

15′ Nessuna squadra è mai riuscita a segnare un gol agli amaranto nel primo quarto d’ora di gara in questa stagione.

14′ Ancora insidie in area Reggina, Crisetig in anticipo sull’attaccante evita guai.

8′ Sole e vento molto forte su Reggio Calabria, i calciatori dovranno tenerlo in considerazione.

5′ Punizione da posizione pericolosa per gli ospiti: il tiro di Busic si schianta sulla barriera.

1′ La partita è cominciata! Il primo possesso è dei neroverdi.

Prima del fischio d’inizio si è tenuto un minuto di raccoglimento per la morte di Mauro Bellugi.

Reggina-Pordenone: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Pordenone, gara valida per il ventiquattresimo turno del campionato di Serie BKT. A causa del forfait delle ultime ore di Adriano Montalto, mister Baroni ha convocato il centravanti Elia Petrelli. Panchina per Menez e Denis, mentre torna dal 1′ Micovschi. In difesa sulla destra titolare ancora Delprato, con Lakicevic e Stavropoulos in panchina. Ecco di seguito le formazioni ufficiali diramate dai tecnici:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Edera; Rivas. A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Stavropoulos, Bianchi, Kingsley, Bellomo, Denis, Ménez, Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Scavone, Misuraca, Magnino; Biondi; Butic, Ciurria. A disposizione: Bindi, Passador, Berra, Stefani, Morra, Musiolik, Banse, Mallamo, Zammarini, Chrzanowski, Rossetti. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno (Manuel Robilotta di Sala Consilina e Filippo Bercigli di Valdarno). IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.