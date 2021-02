20 Febbraio 2021 09:13

Reggina-Pordenone, match valido per la 24ª giornata di Serie B: ecco come e dove seguire la partita in diretta Tv o in Live streaming

Si scende in campo alle ore 15.00 di domenica per Reggina-Pordenone, lo stadio Granillo ospita il match della 24ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La formazione amaranto arriva al match con un filotto di cinque risultati utili consecutivi, ma il pareggio di lunedì contro il Cosenza ha il sapore di beffa. L’ennesima rimonta subita infatti ha visto perdere punti per l’ennesima volta, quindi per Menez e compagni sarà necessaria una vittoria per allontanarsi ancora dalla zona playout. I friulani invece hanno ben altri obiettivi, sono attualmente al decimo posto in classifica e cercheranno di mettere in tasca punti per restare attaccati al trenino di squadre in lotta per la promozione. Si prospetta dunque una sfida molto interessante e, come di consueto, sulle pagine di StrettoWeb si seguirà la sfida in diretta: aggiornamenti live già nel pre-partita con le formazioni ufficiali, cronaca in tempo reale ed eventuali interviste e conferenza stampa del post gara.

Diretta Reggina-Pordenone: Dazn o Rai Sport, chi trasmette il match?

Il match Reggina-Pordenonesarà visibile in diretta Tv solo sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita non sarà quindi trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat). I clienti Dazn potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Reggina-Pordenonesarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.