Reggina, Montalto: “concentrato sul presente, cercheremo di vincere il più possibile”

6 Febbraio 2021 16:25

L’attaccante Adriano Montalto ha siglato il primo gol con la maglia amaranto

La Reggina espugna 0-2 l’Adriatico di Pescara. La vittoria porta la firma di mister Baroni, che nella ripresa ha inserito gli uomini giusti in grado di cambiare la partita. Tra questi non solo Denis ma anche Bianchi, bravo a servire l’assist per la rete di Adriano Montalto. L’attaccante ha realizzato il raddoppio, un gol che vale la prima marcatura con la maglia amaranto. Ecco il suo intervento ai microfoni di Dazn al termine della gara: “siamo contentissimi. Siamo venuti a prenderci questa vittoria, che meritavamo anche con la Salernitana. Ora pensiamo all’Entella. Volevo ringraziare i miei compagni e la società, ma anche mister Auteri e i miei compagni del Bari. Siamo un gruppo unito. Baroni vuole il massimo da tutti, ci vuole al 100%. Penso solamente alla Reggina, non agli obiettivi personali. Ogni partita è importante, il campionato è equilibrato, cercheremo di vincere il più possibile”.