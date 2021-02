Reggina, panoramica sui nuovi arrivi: storia, caratteristiche e aneddoti da Micovschi a Kingsley

3 Febbraio 2021 13:53

Chi sono, cosa hanno fatto e qual è la storia di tutti i nuovi arrivi della Reggina nel corso del mercato invernale? La panoramica completa

La Reggina ha operato 11 operazioni in entrata in questo calciomercato invernale. Una rivoluzione, come già ampiamente specificato più volte su queste pagine. Si è rischiato, con degli sforzi da premiare ed evidenziare, per mettere una pezza agli errori della sessione estiva. Il mix scelto è stato tra esperti della categoria a giovani in prestito in cerca di riscatto, fame o voglia di emergere. Alcuni di loro sono già scesi in campo, altri lo faranno presto. Nessuno di loro, però, il tifoso amaranto conosce ancora bene sia dentro che fuori dal campo.

StrettoWeb, nel corso del mese di gennaio, ad ogni nuovo arrivo ha affiancato una scheda di presentazione dove si raccontavano le storie, le caratteristiche, i pregi, i difetti e gli aneddoti di ognuno. Ora, a mercato concluso e con la rosa al completo, è possibile fornire una panoramica totale su tutti i nuovi arrivi, a partire dal primo (Micovschi) per finire all’ultimo (Kingsley). Ecco in basso i link correlati con le presentazioni singole.