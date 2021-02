Reggina da urlo con la Spal, Montalto ci va cauto: “playoff? Pensiamo prima a salvarci…”

27 Febbraio 2021 16:07

Le sensazioni di Montalto al termine della gara: l’ex Bari ha siglato un gol nella vittoria della Reggina in casa della Spal

Uno dei protagonisti del match è stato Adriano Montalto. Autore del momentaneo 0-2, l’attaccante arrivato nel mercato invernale è diventato in queste settimane uno dei punti fermi per il tecnico Marco Baroni. “Sappiamo quello che vogliamo, abbiamo capito il gioco del mister – ha affermato il trapanese a fine gara – . L’espulsione loro ha reso tutto più facile. Che è successo col mister? Ci vuole sempre sul pezzo, l’adrenalina della partita ci mi porta ad avere qualche scontro, ma niente di che. Ora l’Empoli, la più forte del campionato, ce la metteremo tutta. Pensiamo a martedì, poi il Pisa. Playoff? Salviamoci per ora…”, ha affermato Montalto ai microfoni di Dazn.