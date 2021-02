Reggina, ultime ore di mercato. Tempestilli: “Taibi è a Milano, stiamo facendo valutazioni”

1 Febbraio 2021 13:36

Ultime ore di calciomercato anche in casa Reggina, ne ha parlato anche il direttore generale amaranto Antonio Tempestilli

Per la Reggina ultime ore di mercato, che chiuderà questa sera alle 20, un’ora prima del fischio d’inizio del match contro la Salernitana. Come sempre, attimi frenetici quelli vissuti in sede di trattative, con Massimo Taibi che si trova a Milano per provare a concludere gli ultimi movimenti in entrata e in uscita. Ne ha parlato, direttamente dalla sede amaranto al Sant’Agata, il direttore generale Antonio Tempestilli.

“Si sta lavorando, stiamo vedendo se c’è la possibilità di fare qualcosa – ha detto il dg a “Tutti Figli di Gallo”, sui canali ufficiali del club – Il ds Taibi è a Milano, sta facendo alcune valutazioni. Comunque non fasciamoci la testa prima del tempo, siamo già abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo fatto, ovviamente se riusciamo a fare qualche altro sforzo crediamo che il mister possa essere felice. Le valutazioni sono state fatte con l’arrivo del nuovo allenatore, i confronti sono con lui ma anche con presidente e ds. Il tempo ci dirà se stiamo facendo bene, però ci stiamo mettendo anima e cuore, questo lo posso assicurare”.

“In uscita? Fino a che c’è la possibilità, fino all’ultimo momento, proviamo a muoverci. Non è facile, dipende anche dai calciatori. Alcuni sono dei ‘testoni‘, bisognerebbe fargli capire che forse in alcune circostanze sarebbe meglio giocare, mettersi in evidenza piuttosto che stare fermi e rinunciare a determinate squadre”.