Reggina, mercato chiuso: la rosa al completo e tutte le operazioni ufficiali

2 Febbraio 2021 10:36

Si è chiuso ufficialmente il mercato: l’organico completo della Reggina con tutte le operazioni effettuate in entrata e in uscita

19 operazioni totali, per la precisione 11 in entrata e 8 in uscita. Questo il bilancio della sessione invernale di calciomercato della Reggina, che ha praticamente rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Baroni. Quattro i calciatori arrivati a titolo definitivo, tutti esperti della categoria e quindi Over. Per i restanti sette invece, Under, il trasferimento è in prestito. Per contro, per quanto riguarda le cessioni, quattro su otto sono in prestito (ma per Rolando c’è il riscatto del Bari in caso di promozione) e due definitive (De Rose al Palermo e rescissione Lafferty), con Peli e Charpentier che chiudono il periodo in prestito in anticipo.

Per via di queste considerazioni, sono in totale 31 i calciatori a disposizione di mister Baroni, 19 Over e 11 Under. Dei primi, uno è di troppo e dovrà finire fuori lista, risultando ancora tesserato della società ma impossibilitato a scendere in campo e ad allenarsi con la squadra. Questo il riepilogo completo con la rosa aggiornata e completa dopo la chiusura e tutte le operazioni ufficiali di mercato effettuate.

PORTIERI

Guarna (2022)

Plizzari (2021, prestito) – Under

Nicolas (2021)



DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022) – Under

Delprato (2021, prestito) – Under

Dalle Mura (2021, prestito) – Under



CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Rivas (2021, prestito con diritto di riscatto e controriscatto) – Under

Folorunsho (2021, prestito) – Under

Crimi (2022)

Chierico (2021, prestito) – Under

Kingsley (2021, prestito) – Under

ESTERNI



Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Micovschi (2021, prestito) – Under

Edera (2021, prestito) – Under

Okwonkwo (2021, prestito) – Under

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Vasic (2023)

Montalto (2022)

Petrelli (2021, prestito) – Under



LEGENDA

In VERDE i nuovi arrivi

Tra parentesi la scadenza di contratto.

TOTALE: 31 calciatori tesserati (19 Over e 12 Under)

OPERAZIONI DI MERCATO



IN ENTRATA



Micovschi (in prestito dal Genoa)

Nicolas (definitivo)

Lakicevic (definitivo)

Dalle Mura (in prestito dalla Fiorentina)

Montalto (definitivo)

Crimi (definitivo)

Edera (in prestito dal Torino)

Petrelli (in prestito dal Genoa)

Chierico (in prestito dal Genoa)

Okwonkwo (in prestito dal Bologna)

Kingsley (in prestito dal Bologna)

IN USCITA