Reggina, Menez lancia la maglia. Il francese risponde alle critiche dei tifosi: “non confondete le cose…” [FOTO]

2 Febbraio 2021 14:58

Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei fans della Reggina, ma qualcun ha frainteso quell’atteggiamento e Menez ci tiene a chiarire

Una risposta senza polemiche nei confronti di un tifoso. E’ così che Jeremy Menez ha voluto spegnere ogni critica sul gesto che questa mattina è stato ampiamente criticato sul web. Aver lanciato la maglia amaranto in maniera stizzita verso la panchina non è stato digerito da alcuni sostenitori, ma come già affermato in un precedente articolo, è comprensibile che un calciatore del suo calibro, non essendo riuscito a imporsi nel corso del match, rimanga deluso dalla sua sostituzione. “Rispondo una volta, era solo il nervosismo di non vincere questa partita dominata, quindi non confondete le cose”, ha scritto su Twitter nel commento al post di un tifoso della Reggina. Parole chiare e argomento chiuso, adesso l’ambiente deve ricompattarsi per lottare insieme verso l’obiettivo salvezza.