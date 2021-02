Reggina, Marcucci si presenta all’Entella: “In amaranto non ho avuto modo di dimostrare quanto valgo”

5 Febbraio 2021 21:29

Andrea Marcucci passa dalla Reggina all’Entella e si presenta con la nuova squadra: “Ho avuto poco spazio in amaranto per dimostare quanto valgo”

Pochissimi mesi alla Reggina per Andrea Marcucci, arrivato con la “benedizione” dell’idolo De Rossi ma andato via negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato nell’operazione che ha portato Marco Crimi dall’Entella in riva allo Stretto. Oggi il nuovo centrocampista dei liguri è stato presenta alla stampa e non sono mancati riferimenti alla sua precedente esperienza. “Sono molto contento di essere qui in una società importante. I motivi? Semplice – dice – ho avuto poco spazio alla Reggina. La voglia è tanta perché soprattutto in questi mesi non mi è stata data la possibilità di dimostrare in campo quello che valgo. La voglia è tanta e lo dimostrerò in campo. Fisicamente sto abbastanza bene”.