Reggina, Lakicevic ne è convinto: “a fine stagione saremo ai playoff”

10 Febbraio 2021 21:31

Le parole del terzino croato Lakicevic al termine della gara vinta 1-0 dalla Reggina contro la Virtus Entella

Lo aveva affermato il giorno della presentazione, lo ha ribadito questa sera. Lakicevic è sicuro che la Reggina “andrà ai playoff”. Il terzino croato è in pochi giorni riuscito a diventare un punto fermo della squadra di mister Baroni, superando le gerarchie sulla fascia destra e sfruttando anche l’assenza di Delprato. Al termine della gara contro la Virtus Entella è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni: “Complimenti alla squadra, al mister, allo staff. Siamo stati bravi in attacco e difesa. Sono tre punti importanti, che arrivano dopo una grande prestazione. Vittoria che regala fiducia, sono molto soddisfatto. Non era semplice, l’Entella è una squadra con qualità, dobbiamo continuare e ci prepariamo per la prossima gara col Cosenza. Io penso che al termine della stagione saremo in zona play off. Cosenza? So l’importanza della sfida, conosco questa categoria. Faremo di tutto col mister per fare sempre meglio”.