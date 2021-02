Reggina, Gallo su Tempestilli: “ha deciso lui di dimettersi, non aveva più interesse”. E sul sostituto…

10 Febbraio 2021 21:13

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha spiegato il motivo delle dimissioni del direttore generale Tempestilli

“Annuncio le dimissioni avvenute ieri del direttore generale Tempestilli”, ad affermarlo il presidente Luca Gallo nel corso della conferenza stampa al termine di Reggina-Virtus Entella. “Sono già iniziate le audizioni che io ho già sostenuto a Roma, ci sono tre profili per sostituirlo. Uno di loro è molto vicino, a breve ci sarà un annuncio. Le dimissioni volontarie sono un atto di un professionista che decide lui di andare via. Ha deciso così probabilmente non aveva più interesse”, ha concluso il patron amaranto.