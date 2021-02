Reggina, Folorunsho cuore amaranto: “Voglio rendervi fieri di me” [FOTO]

22 Febbraio 2021 15:40

Folorunsho sta dando tanto alla Reggina, la Reggina sta dando tanto a Folorunsho. E lui lo ha capito: “Voglio rendervi fieri di me”, ha scritto sui social

Sarà l’aria di Reggio, o qualche altro motivo a noi nascosto, sta di fatto che quasi tutti i calciatori che passano dalla Reggina rimangono colpiti o estasiati dalla piazza, dalla città, dal calore che si respira. Non rimangono mai indifferenti, difficilmente vanno via scontenti. Un po’ come la famosa frase del film Benvenuti al Sud (“Chi viene al Sud piange due volte, quando arriva e quando se ne va“). Ecco, più o meno a Reggio Calabria succede questo. E’ sempre stato così – in A, in B, in C, ma anche in D – e così è anche quest’anno, nonostante la passione che i tifosi trasmettono non si possa toccare con mano allo stadio.

L’esempio lampante è Michael Folorunsho, rivitalizzato da mister Baroni e da una piazza che lo adora. Lui sta dando tanto alla Reggina, la Reggina sta dando tanto a lui. E l’italo-nigeriano lo ha capito: “Voglio rendervi fieri di me“, ha scritto in una Instagram Story sul suo profilo ufficiale. Non una frase qualunque, non una frase fatta e scontata, soprattutto per un calciatore giovane come lui. In poche parole, però, è riuscito a trasmettere la sua voglia di lottare per la maglia e per la causa amaranto, nel vero senso della parola. E quando un giocatore, oltreché farsi ammirare per impegno, corsa e grinta, sa anche inventarsi giocoliere e grande bomber, beh, cosa chiedere ancora. Solo un bel “grazie Folo“. E continua così.