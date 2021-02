Reggina, spunta lo striscione amaranto nella Sud: “Noi vogliamo questa vittoria” [FOTO]

10 Febbraio 2021 18:13

Lo stadio ovviamente sarà a porte chiuse, ma i tifosi hanno fatto sentire la propria vicinanza alla squadra prima del match Reggina-Virtus Entella

Meno di un’ora all’inizio di Reggina-Virtus Entella, scontro diretto del turno infrasettimanale di Serie B. Un match importantissimo per la squadra amaranto, chiamata ad allungare sulle rivali in classifica dopo i risultati di ieri sera. I tifosi, per questo, hanno fatto sentire la propria vicinanza al gruppo di mister Baroni, esponendo uno striscione con la scritta: “Noi vogliamo questa vittoria”. Anche se il Granillo è a porte chiuse, la Curva Sud sarà vuota, i sostenitori calabresi sono sempre al fianco della loro squadra del cuore.