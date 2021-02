Reggina-Virtus Entella, la probabile formazione amaranto: due dubbi per mister Baroni [GRAFICA]

9 Febbraio 2021 18:26

Reggina-Virtus Entella, quali scelte per mister Baroni? La probabile formazione amaranto: almeno due i dubbi del tecnico

La Reggina e la fase 2. Non quella post lockdown che più volte, ahinoi, abbiamo sentito pronunciare nei mesi scorsi, ma quella che dovrà portare gli amaranto a compiere un passo ulteriore dopo la prima vittoria del 2021. Seconda fase come secondo scontro diretto, quello di domani contro l’Entella (clicca QUI per vedere la partita). Si vuole dar seguito al successo di Pescara. In seguito alla rivoluzione sul mercato e alle nuove consapevolezze raggiunte, mister Baroni chiede un cambio di passo. Nella conferenza stampa odierna ha parlato di determinazione, personalità, accelerazione nell’assimilare i processi, mentalità sempre vincente. L’unica nota negativa, al momento, è legata gli assenti, comunque in tono minore rispetto a qualche settimana fa e – adesso – “affrontata” in altro modo, per via delle tante alternative disponibili. Considerando le tre partite in una settimana, e soprattutto la squalifica di Menez, i dubbi del tecnico dovrebbero essere due. Qual è, dunque, la probabile formazione amaranto? Vediamo nel dettaglio reparto per reparto.

PORTIERE E DIFESA – Si va verso la conferma in blocco della retroguardia vista a Pescara. Probabile conferma per Stavropoulos, tra i migliori sabato, con Cionek sul centro-destra e i due terzini Di Chiara e Lakicevic. Delprato c’è ma non è al top della condizione.

CENTROCAMPO – Qui il primo dubbio, che sarà probabilmente il solito fino a fine stagione. Chi al fianco di Crisetig? Nelle ultime due c’è stato Crimi, con Bianchi subito a sostegno (e che sostegno, all’Adriatico) a gara in corso. Potrebbe essere lui a scalzare il centrocampista messinese, che ritrova proprio la sua ex squadra a distanza di qualche settimana (all’andata, una sua espulsione sembrava aver spianato la strada al successo amaranto). La tanta corsa negli ultimi due match, in considerazione delle gare ravvicinate, potrebbe farlo rifiatare in luogo del compagno. Ballottaggio aperto.

ESTERNI E ATTACCO – Secondo ballottaggio, quello già previsto dal post Pescara in poi. Chi al posto di Menez? Ieri, in altra pagina, scrivevamo di tre possibili soluzioni: Liotti, Rivas e Okwonwkwo. Un gradino sotto il primo, più chance per gli altri due. Ma l’honduregno ha appena recuperato e potrebbe non essere rischiato dal primo minuto, magari più utile a gara in corso e anche in ottica Cosenza. Da non escludere quindi l’esordio assoluto del velocissimo esterno scuola Bologna, destro naturale e quindi piede invertito dall’altro lato, così come sta utilizzando le proprie ali mister Baroni. Verso la conferma gli altri tre: Folorunsho, Edera e Montalto. In basso la grafica.