Reggina, Denis: “dedico il gol ai tifosi e alla gente di Pellaro, vincere era fondamentale”

6 Febbraio 2021 16:37

La Reggina ha espugnato l’Adriatico di Pescara grazie anche alla rete del vantaggio siglato da German Denis

Il gol è ritrovato per German Denis. Il Tanque è entrato nella ripresa, ha cambiato il risultato con una rete da bomber puro. Le emozioni dell’attaccante argentino al termine di Pescara-Reggina ai microfoni della tv ufficiale del club amaranto: “E’ una gioia enorme in uno scontro diretto importantissimo. Portare a casa i tre punti era necessario, in quest’ultimo periodo non meritavamo di lasciare punti a casa. Il gol? Merito del gruppo, Lakicevic mi ha servito un gran passaggio. Cinque minuti prima ho sbagliato un gol, molto più facile. L’aspetto psicologico aiuta tantissimo, oggi è stata chiamata in caso gente che magari ultimamente giocava meno. E’ importante che chi entra riesca a fare la differenza. La squadra vuole tornare in alto, non meritiamo questa posizione di classifica, pian piano usciremo fuori e noi siamo fiduciosi. Dedico il gol ai tifosi, vorremo tutti che fossero con noi. Poi penso alla famiglia e ai miei amici, anche alla gente di Pellaro”.