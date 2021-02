Reggina, fischiano le orecchie? A Bari rimpiangono Folorunsho e Montalto: “Stanno facendo le fortune degli amaranto”

22 Febbraio 2021 22:39

A Bari sono imbufaliti per via di una promozione in B che rischia ancora di sfumare: i tifosi chiamano in causa la Reggina, Folorunsho e Montalto

Non è il miglior momento quello che sta vivendo il Bari. A dir la verità, da quando il club pugliese ha raggiunto nuovamente il professionismo sono stati più dolori che gioie. L’anno scorso i galletti hanno trovato una Reggina perfetta, quest’anno – partiti nuovamente per stravincere il campionato dopo aver sfiorato la promozione con la finale persa contro la Reggiana – una Ternana stratosferica, capace di fare ancora meglio della squadra che Toscano aveva guidato magistralmente. Risultato per i biancorossi? Esonero di Auteri, arrivato in estate, e virata su Carrera, con il primo posto ormai perso e con il secondo che rischia di allontanarsi. Ieri infatti, l’Avellino ha allungato di altri due punti a causa del pari di Maita e compagni a Catania.

E così i tifosi, imbufaliti, non sanno più con chi prendersela. Dopo aver speso tanto, anche quest’anno il club dei De Laurentiis rischia di non raggiungere la promozione in Serie B. Tanta frustrazione per i supporters pugliesi, che chiamano in causa indirettamente la Reggina. Come? Sui social. Il portale locale tuttobari, infatti, ha raccolto diversi messaggi scovati sul web che raccontano la rabbia dei tifosi. Tra i vari pensieri, se ne legge uno eloquente: “Le cessioni di Folorunsho e Montalto stanno facendo le fortune della Reggina“. Precisazione. Se Montalto è passato in riva allo Stretto a titolo definitivo, Folorunsho solo in prestito secco, dal Bari via Napoli (ma è sempre De Laurentiis), quindi non si tratta in entrambi i casi di cessione. La sostanza, tuttavia, non cambia. L’anno scorso l’italo-nigeriano ha giocato poco in Puglia, così come poco è stato utilizzato l’attaccante siciliano nella prima parte di questa stagione. Alla Reggina invece – e in Serie B, quindi la categoria superiore – stanno facendo molto bene. Come non capire i tifosi del Bari…