Reggina: oggi arrivano Chierico e Okwonkwo, qualche giorno ancora per Kingsley

Reggina, nella giornata odierna arrivano i due nuovi acquisti Chierico e Okwonkwo, mentre Kinsgley sarà a Reggio nei prossimi giorni

Sono stati gli ultimi tre colpi in entrata messi a segno dal ds della Reggina Taibi nella giornata conclusiva del calciomercato invernale: Chierico, Okwonkwo e Kingsley, tutti e tre in prestito fino a giugno. Ovviamente, per motivi di tempo, non presenti nel match contro la Salernitana, a breve è previsto il loro arrivo a Reggio Calabria. Come comunicato dal club, Chierico e Okwonkwo arriveranno nella giornata odierna e – valutate le condizioni fisiche – è possibile la loro disponibilità già a partire dalla sfida di sabato a Pescara. Per Kingsley, invece, occorrerà ancora aspettare qualche giorno per poterlo vedere nella città dello Stretto.