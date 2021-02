Regali San Valentino, come rendere felice una donna? Con una borsa firmata “Chiara Ferragni”

3 Febbraio 2021 17:06

Regali San Valentino: cosa regalare ad una donna nel giorno della festa degli innamorati? Con una borsa del brand di Chiara Ferragni si va sul sicuro

Regali San Valentino: questa è una delle ricerche più popolari del momento su Google. La festa degli innamorati è alle porte ed in tantissimi vanno a caccia di idee per un regalo perfetto. Con la pandemia da coronavirus sicuramente sono aumentati gli spunti, con tante persone che hanno rispolverato vecchie passioni o ne hanno scoperte di nuove, ma abbigliamento e accessori sono degli evergreen che non stancano mai, basta solo saper scegliere. Le donne amano gli accessori, nonostante le chiusure per l’emergenza coronavirus borse e scarpe sono sempre apprezzatissime, ma bisogna scegliere quelle giuste. Al momento tra le borse più apprezzate e desiderate ci sono quelle firmate Chiara Ferragni: la famosa imprenditrice ed influencer ha di recente mostrato sui social la sua nuova linea della Eyelike Bag, una bellissima borsa a tracolla, di piccole dimensioni, con l’iconico occhio.

Tra le proposte del brand Ferragni ci sono anche pochette e zainetti, in modo tale da poter scegliere tra diversi modelli e prezzi. I prodotti sono disponibili ovviamente sui canali ufficiali del brand Chiara Ferragni, ma alcune versioni sono disponibili anche su Amazon. Non tutti sanno che il famoso e-commerce si è voluto lanciare a capofitto in una nuova sfida nel settore dell’abbigliamento e ogni giorno sul sito sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi.

Scopriamo insieme diversi modelli di borse del brand Chiara Ferragni

Eyelike Bag

E’ la più amata del momento: l’influencer ne ha mostrato dei modelli nuovi da poco disponibili sul sito ufficiale, ma c’è chi ama anche le versioni meno recenti. L’occhio iconico del brand Ferragni spicca sulla borsa, elegante, giovanile e moderna.

Pochette

Tutte le donne amano avere la borsa in ordine, per questo motivo in tantissime usano e stra-usano le pochette, dove conservare prodotti un po’ più ‘intimi’ come gli assorbenti, oppure oggetti piccoli o facili da ‘rompere’, come rossetti, phard e trucchi vari. Apprezzatissima la versione glitterata con la bambolina di Chiara Ferragni stampata sopra.

Zainetti

Gli zaini, una volta usati esclusivamente per andare a scuola, adesso sono un must e hanno sostituito da tempo le borse. Chic, giovanili, ma anche eleganti e fini: Chiara Ferragni non poteva non mettere a disposizione delle sue fan anche dei bellissimi zaini.