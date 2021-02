Reddito e lavoro, il divorzio è vicino

13 Febbraio 2021 15:46

Non si può certo dire che essere operai sia oggi un “privilegio”: per quanto guadagnano, per i loro posti sempre a rischio, per i ricatti che devono subire, per la fatica che fanno, per la ripetitività del lavoro, per l’attacco alla salute che subiscono in fabbrica

Non si può certo dire che essere operai sia oggi un “privilegio”: per quanto guadagnano, per i loro posti sempre a rischio, per i ricatti che devono subire, per la fatica che fanno, per la ripetitività del lavoro, per l’attacco alla salute che subiscono in fabbrica. Eppure vi è chi punta il dito contro chi ha un lavoro fisso, in fabbrica, o comunque da lavoratore dipendente. Mentre non solo i processi di precarizzazione del mondo del lavoro sono andati avanti nell’ultimo decennio, la pandemia ha messo letteralmente in ginocchio i settori della cultura e dello spettacolo. La produzione industriale bene o male non può essere chiusa, come cinema e teatri. Certo, fare il regista teatrale è molto più bello, gratificante e salubre. Artisti, registi, intellettuali spesso, prima della pandemia, non volevano smettere di lavorare anche se potevano permetterselo, mentre gli operai e i lavoratori dipendenti in genere non vedono l’ora di andare in pensione. Il lavoro manuale subordinato è logorante e usurante nella stragrande maggioranza dei casi. È anche vero però che molti lavoratori autonomi, intellettuali e non, sono a volte stressati, costretti ad autosfruttarsi, nei momenti in cui cui il lavoro c’è, sono sempre a rischio di perdere il lavoro. Sono mole volte dei precari strutturali.

Spesso vi è stata contrapposizione tra lavoratori dipendenti e autonomi, come anche molti lavori nel mondo dell’arte e della cultura sono. E il Covid rischia di approfondire il solco, con i secondi costretti a vivere di assistenza quando c’è e permette almeno di sopravvivere. La cosa importante sarebbe che il mondo del lavoro (intellettuale e manuale, dipendente e autonomo, creativo e ripetitivo) non si decidesse di fronte a chi ha risorse e potere. Ma anzi crei un fronte unito di tutti i subalterni. Tradizionalmente gli operai di fabbrica sono quelli che per storia e per condizione di lavoro combattono più e meglio (almeno così è stato, speriamo continui, COVID permettendo), mentre gli altri sono più disgregati. Toccherebbe al sindacato riunificare ciò che i corporativismo, la crisi è il Covid dividono. E il cosiddetto quinto stato può sperare in un domani diverso e migliore solo alleandosi al quarto stato, ovvero alla classe operaia e ai lavoratori dipendenti. Molti interessi sono comuni, solo questo tipo di società li fanno sembrare diversi. Ma oggi il lavoro dipendente in generale è sempre meno, per i progressi della tecnica, dell’informatica, della robotica. Bisogna immaginarsi un riordino della società in cui ci si divida il non molto lavoro esistente, in prospettiva sempre meno, ma ci si dividesse anche il reddito (sganciandolo in parte dal lavoro). È una soluzione non facile, perché vuol dire in pratica superare il capitalismo odierno. Ma mi pare che la forza delle cose spinga in questa direzione. E forse nel mondo di domani passeremo tre ore al giorno a fare lavori “pesanti” o ripetitivi o noiosi, e altre tre o quattro a fare lavori creativi, che forse non si chiameranno lavoro. Mi pare che il vecchio Marx avesse previsto/auspicato qualcosa del genere. Speriamo che le nostre società possano evolversi in questo senso.

Olga Balzano Melodìa