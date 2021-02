Dalla punizione “trash” di Bonfiglio a Udinese-Verona, 10 anni dopo: l’arbitro Santoro orgoglio di Messina, domenica esordisce in A

5 Febbraio 2021 10:36

L’arbitro Alberto Santoro da Messina esordisce in Serie A dirigendo Udinese-Verona: 10 anni fa assegnò la famosissima punizione di Bonfiglio

Sono passati esattamente 10 anni (aprile 2011) da quella semifinale playoff di Prima Categoria siciliana tra Sinagra e Rocca di Caprileone, famosa per la nota e arcinota punizione di Simone Bonfiglio, che tutti – almeno una volta nella vita, anche per caso – abbiamo visto trascorrendo le nostre ore su Facebook. Il video di quel gol ha fatto il giro del pianeta, diventando virale in pochissimo tempo anche a Nicaragua. Ad arbitrare la sfida era Alberto Santoro da Messina.

Perché tutto questo preambolo? Perché dieci anni dopo, lo stesso direttore di gara di quel pomeriggio, domenica esordirà in Serie A arbitrando Udinese-Verona. A ricordarlo, attraverso un post sui social, proprio il Sinagra, una delle due squadre di quel lontano 2011: “Il Sinagra Calcio rivolge un grosso in bocca al lupo e si complimenta con Alberto Santoro, che domenica pomeriggio dirigerà il suo primo match in Serie A – si legge su Facebook – Il fischietto messinese, prima di raggiungere questo prestigioso traguardo, ha arbitrato negli anni diverse gare del Sinagra Calcio. La più famosa, certamente, resterà la semifinale playoff 2010/2011 contro il Rocca di Caprileone, passata alla storia per il goal su punizione di Simone Bonfiglio che ha fatto poi il giro del web”.

Alberto Santoro orgoglio peloritano, quindi. Un arbitro di Messina torna a dirigere una gara in Serie A a distanza di 14 anni: l’ultima volta, infatti, fu Roland Herberg, nella stagione 2006-2007.