Pulizia dei cimiteri a Reggio Calabria, accordo tra Comune e Avr per lo sgombero dei rifiuti [FOTO]

13 Febbraio 2021 17:06

Pulizia dei cimiteri a Reggio Calabria, accordo tra Comune e Avr per lo sgombero dei rifiuti. Gli assessori Albanese e Brunetti illustrano il programma del servizio

Un accordo fra il Comune di Reggio Calabria ed Avr punterà a mettere ordine all’interno dei cimiteri cittadini. La Società titolare del servizio di igiene urbana, infatti, avrà il compito di svuotare i cassonetti presenti nelle aree cimiteriali, mentre il personale del Comune avrà cura di sistemare e tenere puliti gli spazi fra le cappelle funerarie. “Superate alcune criticità – hanno spiegato gli assessori con delega ai Cimiteri e all’Ambiente Rocco Albanese e Paolo Brunetti – ci stiamo adoperando per riconsegnare decoro ai luoghi sacri cittadini”. “L’accordo con Avr – hanno aggiunto – interessa il riordino di tutti i 23 cimiteri del territorio. Si è già partiti con quello di Modena, dove l’uso di mezzi speciali compattatori e di spazzatrici ci ha permesso di sistemare sia l’interno sia l’esterno del camposanto. Dalla prossima settimana, si interverrà sul cimitero di Condera per continuare, poi, su Archi. A seguire, giornalmente, si lavorerà sugli alti camposanti più piccoli ed il programma sarà ripetuto in maniera continuativa, ogni settimana”. “Insomma – concludono gli assessori – grazie ad un programma preciso e ben delineato, puntiamo a lasciarci alle spalle un periodo particolarmente difficile che, purtroppo, non ha risparmiato quei luoghi importantissimi dove riposano i nostri cari. L’obiettivo, ovviamente, è quello di chiudere il piano di pulizia nel più breve tempo possibile e poi applicarlo in maniera continuativa”.