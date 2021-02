18 Febbraio 2021 16:22

Protesta a Roma in questo momento contro il Governo Draghi: Piazza San Silvestro piena di manifestanti, le forze dell’ordine presidiano la zona

Nel giorno del voto di fiducia alla Camera, tanti manifestanti stanno protestando in centro a Roma contro il Governo Draghi. E’ in corso dalle prime ore di questo pomeriggio una protesta della sinistra radicale a Piazza San Silvestro: a presidiare la piazza e a monitorare la manifestazione, Polizia, Carabinieri e agenti in tenuta antisommossa. Seguiranno aggiornamenti.