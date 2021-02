Meteo, Anticiclone sull’Italia: temperature in forte aumento in Calabria e Sicilia

3 Febbraio 2021 12:01

Previsioni Meteo, l’Anticiclone alla conquista dell’Italia: temperature in forte aumento al Sud, caldo in Calabria e Sicilia

Arriva il caldo al Sud con un’anticiclone che in realtà “conquista” l’Italia con temperature primaverili. Valori massimi attesi in pianura fino a +22/+23°C sulle isole maggiori, +19/+21°C ricorrenti al Sud. Saranno giorni con il bel tempo in Calabria e Sicilia con punte, nei prossimi giorni sino a +25°C.