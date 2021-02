La Polisportiva Galaxy fa B1NGO a Casamassima!

22 Febbraio 2021 16:45

Il tennistavolo Ennio Cristofaro di Casamassima ha ospitato la Capolista Galaxy Reggio Calabria

Domenica 21/02 si e’ disputata la terza giornata del campionato nazionale di Tennistavolo serie B2 girone I.

Il tennistavolo Ennio Cristofaro di Casamassima ha ospitato la Capolista Galaxy Reggio Calabria, un match che per i calabresi del presidente Mittiga profuma di promozione. I padroni di casa dell’Ennio Cristofaro hanno schierato il Capitano De Carolis, LOSITO, Abbruzzese al rientro dopo 6 anni di stop e Pellegrini G. riserva. Per la Galaxy in campo Capitan Falsone, Migliardi e Colica con Morsillo riserva. L’incontro si e’ aperto con il match Abbruzzese – Colica terminato con la vittoria del reggino per 3-1 e conseguente Vantaggio per la Galaxy Reggio 0-1.

La seconda partita ha visto opporsi i Capitani Falsone e De Carolis, incontro terminato col punteggio di 0-3 in favore del roccioso pugliese. Sul risultato di 1-1 ad affrontarsi sono stati Migliardi e Losito ed e’ stato il reggino ad avere la meglio per 3-1 riportando la Galaxy Reggio in vantaggio 1-2. L’incontro successivo ha visto opporsi Colica e Capitan De Carolis artefici di un match spettacolare e ricco di emozioni terminato con la vittoria del forte ed estroso reggino per 3-1.

La Galaxy ha tentato la prima fuga grazie al punto di Colica e si e’ portata sull’1-3 sperando nel successivo punto da parte di Luca Migliardi chiamato ad affrontare il bravo Abbruzzese. Migliardi non si e’ lasciato sorprendere e a denti stretti ha sigillato il 4-1 per la Galaxy superando Abbruzzese col punteggio di 3-1 regalando a Falsone ed ai reggini il primo Match point. Il capitano ha lottato a denti stretti contro un buon Losito ma non in giornata ha ceduto al pugliese per 1-3.La tensione era salita ed il sogno B1 era ancora ad un passo, nelle mani di Migliardi che doveva centrare il secondo Match point. Migliardi nella settima partita ha affrontato Capitan De Carolis n. 1 della formazione dell’Ennio Cristofaro e con esperienza ha centrato la vittoria per 3-1. Il match si è chiuso quindi sul 5-2 per la compagine Reggina che così si è meritata una storica promozione nel campionato nazionale di serie B1.