Plati: al via “Radici in Aspromonte”con Cristina Bowerman e Klaus Davi

20 Febbraio 2021 15:49

Platì, il suo pane, la sua storia le sue tradizioni, le sue “Radici in Aspromonte”, saranno oggetto di una intensa settimana di incontri di studio e divulgazione che, a partire dal 22 febbraio, avrà il suo clou Sabato 27 febbraio con il Palio del Pane, competizione Televisiva tra Panificatori della Tradizione di Platì condotta da Klaus Davi (che è ambasciatore della Locride e di Platì nel mondo ) e dalla Bekery Chef Cristina Bowerman. Trasmesso in streaming a patire dalle ore 12.00 questo evento che si svolgerà sabato prossimo rappresenta l’inizio di una marcia spedita verso il riconoscimento del piccolo paese della Locride Calabrese come depositario di una delle più interessanti tradizioni gastronomiche artigianali legate alla panificazione.