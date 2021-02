Pescara-Reggina, i convocati di Baroni: dentro tutti i nuovi e c’è anche Rivas, out in due

5 Febbraio 2021 16:07

Pescara-Reggina, la lista ufficiale dei convocati scelti dal tecnico amaranto Marco Baroni per il match di domani all’Adriatico

Pescara-Reggina (clicca QUI per vedere la partita) è il primo di tre scontri diretti molto importanti per gli amaranto, chiamati al ritorno alla vittoria dopo i due pari con rimpianti contro Frosinone e Salernitana. Mister Baroni può già confidare nei nuovi (Okwonkwo e Chierico sono a Reggio da due giorni e sono già disponibili, per Kingsley si attendono novità) e nel recupero di qualche acciaccato. A tal proposito, risultano nella lista dei convocati Delprato e Lakicevic, così come Petrelli e, soprattutto, Rivas. L’attaccante scuola Genoa è alla sua prima, visto che contro la Salernitana era fuori per gli strascichi di una distorsione. L’honduregno ha recuperato dopo la ricaduta contro il Lecce. Ancora out, invece, Situm, a cui si aggiunge Micovschi. Fuori dai giochi i soliti Gasparetto, Rossi e Vasic. Di seguito la lista ufficiale dei calciatori scelti dal tecnico amaranto per il match di domani.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Okwonkwo, Petrelli.

Indisponibili: Micovschi, Situm.