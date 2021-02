Reggina, Baroni: “A Pescara con il solito atteggiamento”. Poi una battuta su Gasparetto e Rossi e sul mercato

5 Febbraio 2021 13:04

Pescara-Reggina, le parole del tecnico amaranto Marco Baroni alla vigilia del match di domani in casa dei biancazzurri dell’ex Breda

Vigilia di Pescara-Reggina. C’è attenzione e concentrazione in casa amaranto per la prima di tre scontri diretti importantissimi. Menez e compagni hanno svolto la rifinitura e sono pronti alla partenza per l’Abruzzo, dove scenderanno in campo domani alle 14. A parlare della sfida è il tecnico Marco Baroni. Queste le sue parole concesse ai canali ufficiali.

PESCARA- REGGINA – “Non dobbiamo pensare alle tre partite ravvicinate, ma di gara in gara, e dare tutto quello che abbiamo. Bisogna fare quello che abbiamo sempre fatto, imponendo il nostro gioco. Il Pescara è un avversario importante, si è rinforzato, ma non lo dobbiamo temere, solo rispettarlo. Sicuramente i nuovi arrivi, anche se in questo momento è un gruppo eterogeneo perché c’è chi viene da inattività e chi è più pronto, ci daranno una mano. Media salvezza più bassa? Quest’anno è un campionato che esce un po’ fuori dalla normalità, di solito è livellato e corto, mentre ora c’è uno stacco evidente in classifica. Io non sono comunque abituato a far tabelle.

GASPARETTO E ROSSI – “Possono tornare utili? Ho parlato chiaro con loro. Ho fatto delle scelte e rimango coerente con queste, poi ovviamente tutto può succedere”.

MERCATO – “C’ho messo del mio in fase di mercato chiamando alcuni giocatori? Lo posso confermare, anche se tengo a precisare delle cose: se chiamo i giocatori lo faccio sempre su input della società, non mi permetterei mai di farlo senza il loro permesso. Mi fermo solo a questa constatazione, non vado oltre. L’ho fatto con la società presente ed è servito per una spinta maggiore alla trattativa”.