Pecoraro Scanio sostiene il platano di Curinga: “Così non si parla di Calabria solo per inefficienze o cosche criminali”

23 Febbraio 2021 16:18

Il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio sostiene il platano Curinga per il premio europeo 2021: “Così non si parla della Calabria solo per inefficienze”

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Ambiente, rilancia l’appello del Comune calabrese di Curinga per votare il platano millenario come “Tree of the year“. “L’Italia voti per platano millenario per vincere il premio di albero europeo 2021 – dice Pecoraro Scanio – la Calabria è una delle regioni più boscate d’Europa. Merita il premio. Così evitiamo di far parlare di Calabria solo per inefficienze o, peggio, per cosche criminali. È una regione magnifica per natura e cultura e occorre valorizzarla in positivo”. Il millenario Platano di Curinga è il vincitore dell’Albero italiano 2020 ed ora unico candidato del nostro Paese a gareggiare tra i finalisti del “Tree of the Year” edizione 2021.