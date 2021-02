Pd: Nannicini, ‘troppe timidezze, ora serve un Congresso’

4 Febbraio 2021 09:48

Roma, 4 feb (Adnkronos) – “Inutile girarci attorno: il Pd ha gestito questa fase con qualche timidezza di troppo. Troppo appiattiti su Conte. Senza spiegare come si intendeva rilanciare l’azione di governo. è vero che si è chiesto una svolta, ma solo a parole. Il dibattito Conte sì o Conte no ci ha fatto smarrire la politica”. Lo dice il senatore del Pd Tommaso Nannicini al ‘Mattino’.

“Abbiamo sacrificato tutto sull’altare di un’alleanza strategica con i grillini senza capire che rappresenterebbe la fine del Pd. E senza che se ne sia mai discusso davvero”, spiega.

Per Nannicini il tempo del Congresso si avvicina: “L’ultimo si è tenuto un’era geologica fa: eravamo all’opposizione di Conte, e tutti dicevamo mai con lui prima di andarci, e poi c’è stata la scissione di Renzi. Io credo sia impensabile che una forza politica attraversi tutti questi cambiamenti di sistema rimodulando la sua identità solo attraverso interviste sui giornali da parte dei suoi dirigenti. Credo lo si debba fare coinvolgendo iscritti ed elettori”.