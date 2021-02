Pd: Fedeli, ‘rilanciare vocazione maggioritaria e valori fondativi’

19 Febbraio 2021 16:48

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Oggi, con l’inizio dell’esperienza del governo Draghi, si è aperta per il Partito Democratico l’occasione storica di rilanciare la propria funzione nella società, la propria vocazione e identità”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Fedeli.

“Solo così, anche nei prossimi mesi che ci vedranno impegnati al governo e in Parlamento al fianco di forze politiche a noi completamente alternative e distanti per principi, valori, visione del mondo, riusciremo a non disperdere uno straordinario patrimonio politico, sociale, culturale costruito in questi 14 anni, a non perderci e a non perdere di vista chi siamo e quale Paese vogliamo costruire per garantire futuro e benessere alla nuova generazione”, sottolinea Fedeli.

Richiamando l’articolo di Walter Veltroni sul ‘Corriere della sera’, la Fedeli parla tra l’altro di “un partito a vocazione maggioritaria perno di alleanze credibili, alternativo alla destra e forte della propria identità. Un partito di donne e uomini innanzitutto, fondato sul principio della democrazia paritaria, dell’antifascismo, dell’uguaglianza, della libertà. Il partito del sapere, del lavoro, dell’ambiente, europeista e pacifista. Un partito progressista e radicalmente riformista, femminista, aperto al cambiamento e all’innovazione e in grado di accompagnare il Paese attraverso trasformazioni sempre più veloci e pervasive che generano straordinarie opportunità ma insieme anche il rischio di nuove disuguaglianze”.