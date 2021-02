8 Febbraio 2021 15:02

Egitto, primo anniversario della carcerazione di Patrick Zaki. La sorella: “voglio ringraziare tutti con tutto il mio cuore. Vi chiedo di tenerci sempre nei vostri pensieri, nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”

“Voglio ringraziare tutti con tutto il mio cuore. Vi chiedo di tenerci sempre nei vostri pensieri, nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”. È il messaggio che Marise, sorella di Patrick George Zaki ha inviato alla maratona di 12 ore ‘Voci per Patrick’ organizzata da Amnesty International, Mei (Meeting delle etichette indipendenti) e Voci per la libertà l’8 febbraio, che è in corso in streaming.