Pallamano Crotone, rimandato l’esordio casalingo: rinviato il match di sabato contro il Fasano

19 Febbraio 2021 10:41

La Pallamano Crotone non scenderà in campo sabato in casa contro il Fasano: accettata la richiesta della squadra avversaria di rimandare la sfida

Rimandato. Nessun esordio casalingo per la Pallamano Crotone che sabato non scenderà in campo come da calendario. La società del Fasano ha infatti chiesto lo spostamento della gara. Spostamento che è stato accordato con la federazione e con la compagine di casa che ha acconsentito. La partita si disputerà quindi domenica 21 marzo con orario invariato, alle 18.30. Peccato perché dopo il positivo esordio di sabato scorso sul campo dell’Altamura il Crotone aveva bisogno di giocare, di mettere minuti nella gambe per trovare continuità e ritmo. Lo slittamento della partita non ha cambiato però di una virgola il programma settimanale degli allenamenti che è andato avanti regolarmente come se la squadra sarebbe dovuta scendere in campo.

Notizie ancora più piacevoli arrivano dalla federazione che conferma il grandissimo lavoro nel vivaio. Sono ben cinque infatti gli atleti della Pallamano Crotone che sono stati convocati per lo stage di selezione nazionale dedicato agli atleti nati negli anni 2004 e 2005 che si terrà domenica a Conversano. Lorenzo Lucente, Marco Scida, Daniele Riganello, Silvano Berligeri e Ugo Menzano che è l’unico fra gli oltre trenta convocati ad essere nato nel 2006, dovranno tenere alto il nome della scuola crotonese.

Se la società ha ottenuto questa bella soddisfazione è grazie all’impegno di tanti singoli che messi insieme formano una squadra vincente: il tecnico del settore giovanile Massimo Cusato, il tecnico della prima squadra che accoglie questi atleti e collabora con il settore giovanile Antonio Cusato, la società che da sempre promuove, incentiva e punta forte sul vivaio, gli atleti stessi e il preparatore atletico Stefano Liviera. Prosegue infatti la tradizione della famiglia Liviera. Il preparatore è omonimo e nipote del collaboratore tecnico nonché figlio del grandissimo Giulio Liviera che insieme al presidente Giancarlo Giaquinta in campo ha scritto le pagine più grandi della Pallamano Crotone.

Giovane ma non certo privo di esperienza o di preparazione il preparatore dice: “Sono nato e cresciuto nella Pallamano Crotone grazie a mio padre e mio zio, due ex giocatori arrivati a giocare a livelli altissimi. Dopo un passato da giocatore settore giovanile e amante dello sport ho deciso di iscrivermi all’Università dove ho conseguito la laurea triennale in Scienze motorie e attualmente studio per conseguire quella magistrale”. Studio teorico ed esperienza sul campo: “Da tre anni collaboro con il tecnico Antonio Cusato e lo ringrazio molto perché mi lascia i miei spazi. Sono il responsabile della condizione atletica della prima squadra, organizzo e faccio svolgere sul campo tutte le sedute atletiche settimanali e collaboro con il mister per quanto riguarda la parte tecnica e tattica”. Giovane con esperienza, ha preparazione e grandi obiettivi: “Voglio portare la squadra in serie A2”.