Pallacanestro Viola senza parole dopo la sconfitta a Monopoli: squadra in silenzio stampa

14 Febbraio 2021 22:14

La Pallacanestro Viola comunica che, da questa sera fino alla prossima gara di campionato, i tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa. Il presidente Carmelo Laganà commenta così la sconfitta arrivata sul campo della Action Now Monopoli: “dopo la settima sconfitta consecutiva, maturata per di più in un importante scontro diretto, è tempo di riflessione. La società non ha intenzione di vanificare gli enormi sforzi prodotti da tutti i soci in un anno di pandemia: nei prossimi giorni ci riserviamo di adottare i giusti correttivi che permettano alla Viola di raggiungere la salvezza“.