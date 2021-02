Pallacanestro Viola, fare canestro sarà più dolce: Pasticceria Fragomeni nuovo sponsor neroarancio

3 Febbraio 2021 10:03

Pasticceria Fragomeni è il nuovo sponsor della Pallacanestro Viola: un’eccellenza reggina al fianco della squadra neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica l’accordo di sponsorizzazione con la Pasticceria Fragomeni

La storia della Pasticceria Fragomeni è fatta di tradizione e creatività e si unisce alla storia del basket reggino come partner commerciale della Pallacanestro Viola.

Nel 1988 Antonello Fragomeni inaugura la pasticceria che nel tempo guadagna un’ottima reputazione per la bontà e qualità dei suoi prodotti artigianali. Sinonimo di eccellenza per l’offerta di pasticceria, dalle bellissime torte alla biscotteria, il marchio Fragomeni è rinomato anche per il Caffe Shakerato. Fedele alla sua storia e tradizione, “Fragomeni” si qualifica come una delle più antiche e rinomate pasticcerie della Calabria grazie a due punti vendita ed oltre 30 dipendenti.

La Pasticceria si trova in via Sbarre Inferiori 120 e la Gelateria in Piazza della Pace 9 per dolci pause di eccellente qualità. Un mondo di dolcezza da scoprire anche sul sito ufficiale www.pasticceriafragomeni.it