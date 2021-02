Pallacanestro Viola, da Old Wild West uno sconto per tutti i tifosi neroarancio! [INFO e DETTAGLI]

17 Febbraio 2021 16:04

Old Wild West si conferma Title SPonsor dei campionati di Serie A2 e Serie B di basket. E per i tifosi della Pallacanestro Viola c’è uno sconto speciale

La burger&steak house numero uno d’Italia si conferma Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B e premia tutti i tifosi con lo speciale sconto del 15 per cento su tutto il menu. Prosegue il grande gioco di squadra tra il basket italiano e il buon cibo, con la collaborazione tra Lega Nazionale Pallacanestro e Old Wild West la catena di burger&steak house numero uno d’Italia che si conferma come Title Sponsor per la stagione 2020-2021 dei campionati di Serie A2 e di Serie B.

Old Wild West offre promozioni e sconti agli amanti del basket. Un’iniziativa che premia tifosi, vincitori o vinti, tutto il giorno e tutti i giorni fino al 31 luglio 2021. Infatti, a pranzo come a cena, ogni giorno della settimana sarà sufficiente presentare alla cassa la propria tessera di adesione al Supporters Trust Viola Reggio Calabria e/o l’abbonamento alla Viola per la stagione in corso , per ottenere la riduzione del 15 per cento su tutte le specialità offerte dal ricco menu di Old Wild West.

Uno sconto imperdibile, un’occasione in più per rivivere tutta la settimana le emozioni del grande basket italiano e regalarsi momenti di allegria in compagnia degli amici o della famiglia nel mondo di Old Wild West, immersi nella leggendaria atmosfera western, sempre all’insegna della sportività, della convivialità e del buon cibo che, come da tradizione Old Wild West, è sempre preparato con la massima accuratezza e con materie prime altamente selezionate.