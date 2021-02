Pallacanestro Viola, ecco il nuovo Top Sponsor: sulla maglia neroarancio spazio a Clivia Profumi!

13 Febbraio 2021 12:28

Nuovo Top Sponsor per la Pallacanestro Viola Reggio Calabria: sulla maglia della squadra reggina ci sarà spazio anche per Clivia Profumi

Un nuovo Top Sponsor per la Viola: sulla maglia neroarancio, spazio per Clivia Profumi! Clivia Profumi nasce nel 1984 per operare, inizialmente, nella commercializzazione di prodotti per capelli, cosmesi e profumi, per poi radicarsi in maniera capillare nel commercio al dettaglio su tutto il territorio reggino attraverso diversi punti vendita di cosmesi, profumi, prodotti per l’infanzia e l’igiene e la cura della persona. I negozi dell’azienda sono caratterizzati dalla professionalità e dalla serietà nell’offrire un servizio qualitativamente ineccepibile alla propria clientela. Clivia, nell’ottica di contribuire alla valorizzazione del territorio in cui è radicata, sostiene con convinzione il progetto della Pallacanestro Viola volto a riportare lo storico nome nel basket nazionale. “Clivia Profumi, collaborando al valente progetto sportivo e sociale della Viola – dichiara il direttore generale dell’azienda Antonino Gullì – è orgogliosa della collaborazione tra le dure realtà”. “Esprimiamo – prosegue il dg di Clivia – gratitudine a tutto il team ed in particolare alla persona del Presidente Laganà per il suo impegno a favore della collettività“.