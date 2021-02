Pallacanestro Viola incontra gli assessori Palmenta e Calabrò: sul tavolo la questione legata ai costi del PalaCalafiore

13 Febbraio 2021 15:58

Importante incontro istituzionale oggi a Palazzo San Giorgio: il presidente neroarancio Carmelo Laganà, accompagnato dal socio proprietario della Viola Vincenzo Maria Romeo, ha incontrato l’assessora comunale allo sport Giuggi Palmenta e l’assessore al bilancio Irene Calabrò.

Molti i temi oggetto del colloquio che si è concluso con il rilancio della sinergia istituzionale tra la Viola e il Comune di Reggio Calabria. Innanzitutto, la questione Palacalafiore: l’impianto, in gestione provvisoria alla Federazione italiana pallacanestro, presenta attualmente, per tutte le società che ne fruiscono – inclusi i neroarancio – costi di gestione incompatibili con la crisi pandemica e la conseguente assenza del pubblico dagli spalti. Si è così rinnovato l’impegno dell’assessorato allo sport nella ricerca di una soluzione che mitighi l’esborso economico a carico delle società, nel rispetto della legge e dei vincoli di bilancio.

Non soltanto Palacalafiore: l’assessorato allo Sport e quello alla Cultura agiranno in maniera sinergica assieme alla Viola e al Supporters Trust nella progettazione e realizzazione di progetti condivisi che abbiano come obiettivo il benessere del territorio, l’avviamento allo sport e la preservazione dell’identità storica e sociale legata alla squadra neroarancio.

Soddisfatto il presidente Laganà che dichiara: «È stato un incontro proficuo e interessante, abbiamo trovato nelle due assessore dei partner istituzionali disponibili all’ascolto e alla creazione di percorsi comuni che ci consentano di servire al meglio la comunità cittadina».

Felice dell’esito dell’incontro anche il socio proprietario Vincenzo Maria Romeo che precisa: «La sinergia istituzionale con il Comune non è casuale o legata a ragionamenti politici: il nome della Viola, i suoi simboli e i suoi colori appartengono a tutta la cittadinanza, a tutti i tifosi e a nessuno schieramento. Sono un patrimonio di tutti, così come le istituzioni».