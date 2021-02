Pallacanestro Viola, sei grande! IMPRESA contro Taranto: cade l’imbattibilità della capolista

28 Febbraio 2021 19:44

Pallacanestro Viola-CJ Basket Taranto, il racconto della sfida della 13ª giornata di Serie B: i neroarancio ospitano la prima della classe

Back to back al PalaCalafiore di Reggio Calabria per la seconda gara casalinga consecutiva della Pallacanestro Viola. La formazione neroarancio, che la scorsa settimana ha sconfitto nettamente Bisceglie, seconda forza del campionato, ospita il temibile Cus Jonico Basket Taranto che sta dominando il girone D2 della Serie B da prima in classifica e imbattuta. I ragazzi di coach Bolignano hanno tutta l’intenzione di rovinare il percorso, fin qui perfetto, di Taranto ma servirà una prova di grande maturità, nonchè perfetta sui due lati del campo. StrettoWeb seguirà la gara in diretta dal PalaCalafiore raccontato ai suoi lettori le azioni più belle della partita.

Pallacanestro Viola-CJ Basket Taranto LIVE :

Fine partita! – Impresa della Pallacanestro Viola! Finale palpitante con Bruno ai liberi che sbaglia volontariamente il secondo per provare un tiro da 2 per il pareggio, ma il rimbalzo non premia la furbata di Taranto. La Viola batte in successione seconda e prima in classifica. Che serata ragazzi! Strepitoso Genovese con 15 punti, Fall (14 punti) lascia sul campo fino all’ultima goccia di sudore.

4° Quarto – In lunetta Bruo: 1/2 fnisce qui! 57-55

4° Quarto – Fallo(dubbio) di Mascherpa su Duranti: 1/2. 57-54

4° Quarto – Matrone in lunetta: 1/2. 57-53

4° Quarto – Ancora Morici da 2. 57-52

4° Quarto – Genovese di prepotenza: niente sfondamento, dentro due punti. 57-50

4° Quarto – Due liberi per Morici. 55-50

4° Quarto – Gobbatooo! Altra tripla, che Viola ragazzi. 55-48

4° Quarto – Fallo di Genovese su Duranti: 2/3 dalla lunetta. 52-48

4° Quarto – Barrile da impazzire!!! Tripla del capitano!!! 52-46

4° Quarto – Bruno da 2, accorcia Taranto. 49-46

4° Quarto – Tecnico alla panchina di Taranto. Genovese ok in lunetta e possesso Viola. 49-44

4° Quarto – Stanic non va, corregge il solito Matrone. 48-44

4° Quarto – Tripla di Gobbato!!!!! 48-42

4° Quarto – Ultimi 10 minuti! Prunotto si libera in area e appoggia due punti. 45-42

Fine 3° Quarto! – Pallacanestro Viola ancora avanti di una lunghezza. La classe di Genovese (12 punti) e la grinta di Fall (14 punti) fanno la differenza. Dall’altra parte Matrone (15 punti) e Stanic (13) sono i principali pericoli per i neroarancio.

3° Quarto – Due punti per Stanic, sempre il solito. 43-42

3° Quarto – Rovedaaaaa! Tripla per il playmaker neroarancio. 43-40

3° Quarto – Ancora Matrone! Devastante da sotto. 40-40

3° Quarto – Fallo di Genovese su Matrone: 2/2 dalla lunetta. 40-38

3° Quarto – Tripla di Bruno, una giocata improvvisa che trova impreparata la difesa neroarancio. 40-36

3° Quarto – Non entra la conclusione di Mascherpa, ma Prunotto è pronto: rimbalzo e due punti. 40-33

3° Quarto – Fortunato Barrile! 2 punti neroarancio. 38-33

3° Quarto – Stanic ruba palla e mette due punti in contropiede. 36-33

3° Quarto – Ancora Matrone, gran lavoro su Fall e due punti. 36-31

3° Quarto – Risponde Matrone con 2 punti, bellissimo il duello sotto le plance. 36-29

3° Quarto – Yande Fall! Contatto con Matrone, ma entrano i due punti. Il centro della Viola si fa rispettare. 36-27

3° Quarto – Mascherpa penetra, due punti e fallo ma sbaglia il libero. 34-27

3° Quarto – Due punti per Fall, due per Genovese, grande Viola! 32-27

3° Quarto – Risponde Bruno da 2. 28-27

3° Quarto – Si riparte! Barrile da 2, con personalità! 28-25

Fine 1° tempo! – Volati via i primi 20 minuti di gara. Pallacanestro Viola meritatamente avanti seppur di un solo punto 26-25. Genovese trascina i neroarancio con 10 punti, dall’altra parte Stanic crea sempre pericoli non appena ha la palla in mano.

2° Quarto – Yande Fall! Due punti di forza! 26-25

2° Quarto – Stanic è una spina nel fianco: altri due punti da dentro l’area. 24-25

2° Quarto – Genoveseee! Tripla per la Viola che torna avanti. 24-23

2° Quarto – Yande Fall risponde dall’altro lato, due punti neroarancio. 21-23

2° Quarto – Matrone a rimbalzo offensivo, due punti. 19-23

2° Quarto – Stanic da 2. 19-21

2° Quarto – Genovese non tradisce, 2 punti per la Viola! 19-19

2° Quarto – Passi di Roveda che nell’azione successiva fa fallo su Duranti lanciato a canestro: 2 punti e libero addizionale. 17-19

2° Quarto – Perde palla Barrile, Stanic punisce con altri due punti. Timeout Viola. 17-16

2° Quarto – Tripla di Stanic, questa ha fatto male. 17-14

2° Quarto – Due liberi per Morici, entrambi a segno. 17-11

2° Quarto – Magia di Genovese! Mascherpa lo pesca sul lato sinistro dell’area, indietreggia sul difensore, poi si gira velocemente e in allontanamento mette due punti morbidi morbidi. 17-9

2° Quarto – Yande Fall penetra in area e in precario equilibrio mette due punti. Grande giocata. 15-9

2° Quarto – Matrone subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 13-9

Fine 1° Quarto – Un’ottima Pallacanestro Viola nei primi 10 minuti di gara. Gobbato, Mascherpa e Genovese fanno malissimo da 3 alla squadra ospite che invece ha nel gigantesco pivot Matrone (4 punti) una delle armi in più in attacco e in difesa.

1° Quarto – Salvatore Genovese da fuori! Tripla per la Viola! 13-8

1° Quarto – Morici da 2. 10-8

1° Quarto – Prunotto da 2! Torna a segnare la Viola. 10-6

1° Quarto – Matrone entra in ritmo dopo un inizio incerto con due falli: stoppata su Gobbato. 8-6

1° Quarto – Dopo tanti errori da ambo le parti, Matrone viene pescato splendidamente dentro l’area da Bruno: due punti Taranto. 8-6

1° Quarto – Due punti per Yande Fall, bel duello contro Ferdinando Matrone, centro ospite alto 2.10 cm. 8-4

1° Quarto – Due punti per Morici. 6-4

1° Quarto – Tripla di Mascherpa! Che partenza della Pallacanestro Viola! 6-2

1° Quarto – Tripla di Gobbato! 3-2

1° Quarto – Si parte! Primo possesso Viola: non entra il tiro di Fall, sul ribaltamento Matrone corregge dentro una conclusione di un compagno. 0-2

17:55 – I brividi dell’Inno Nazionale Italiano che risuona all’interno del PalaCalafiore. Grande tensione durante il riscaldamento. Fra 5 minuti si comincia!

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pallacanestro Viola e CJ Basket Taranto. I neroarancio, dopo il successo contro la seconda forza del campionato Bisceglie,ospitano la prima in classifica, ancora imbattuta nel torneo.