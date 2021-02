Pallacanestro Viola, che serata! Mascherpa e Genovese martellano Bisceglie: vittoria 70-51 per i neroarancio

21 Febbraio 2021 19:49

Pallacanestro Viola-Bisceglie, il racconto della sfida della 12ª giornata di Serie B: sfida delicata per i neroarancio contro la 2ª forza del torneo

Domenica pomeriggio di grande sport a Reggio Calabria. Dopo la gara della Reggina impegnata al Granillo contro il Pordenone, alle 18:00 tocca alla Pallacanestro Viola scendere sul parquet del PalaCalafiore per l’incontro valevole per la 12ª giornata del girone D2 della Serie B di Basket. I neroarancio cercheranno di interrompere una striscia negativa di 7 sconfitte consecutive nonostante l’avversario non sia di certo dei più abbordabili: a Reggio Calabria arriva l’Alpha Pharma Bisceglie, seconda forza del campionato con 16 punti in classifica derivanti da 8 vittorie in 11 gare disputate fin qui. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori tutte le azioni più avvincenti del match!

Pallacanestro Viola-Bisceglie LIVE :

Fine partita! – Suona la sirena! La Pallacanestro Viola si impone 70-51 contro Bisceglie, seconda forza del campionato. Grande segnale dei calabresi che interrompono una striscia di 7 sconfitte consecutive. Prova davvero di livello dei ragazzi di coach Bolignano trascinati in fase offensiva da Mascherpa 22 punti e Genovese 21 punti. Una vittoria dalla quale ripartire per risalire la china.

4° Quarto – Non c’è più tempo, anzi sì: Fall decide di sparare da centrocampo ed… entra!!! Tripla pazzesca in buzzer beater, la ciliegina perfetta per una serata da incorniciare. 70-51

4° Quarto – Ultimi secondi per Romeo che si prende un fallo e fa 1/2 ai liberi.

4° Quarto – Libero di Misino. 66-51

4° Quarto – Mascherpa di mestiere, si prende un fallo antisportivo e va in lunetta: 2/2. 66-50

4° Quarto – Roveda per Gobbato che serve Fall nel pitturato, due punti facili per il Leone neroarancio! 64-50

4° Quarto – Mascherpaaaa! Altri due punti, Viola a +12 impazzisce il PalaCalafiore, Bisceglie costretta al timeout a 3 minuti dalla fine. 62-50

4° Quarto – Genoveseeee! Altri due punti, vola a +10 la Viola! 60-50

4° Quarto – Mascherpa ruba palla a metà campo e appoggia due punti facili facili! 58-50

4° Quarto – Due punti per Vitale, poi tripla di Sirakov servito da Maresca! Si scuote Bisceglie 56-50

4° Quarto – Sottomano pazzesco di Gobbato che realizza girato di schiena! 56-45

4° Quarto – Ancora Genovese! 54-45

4° Quarto – Ultimi 10 minuti! Primi due punti per Genovese 52-45

Fine 3° Quarto – La Pallacanestro Viola resiste e si affida ai punti dei suoi giocatori più talentuosi: Mascherpa sale a quota 16, Genovese a 15 con la pesantissima tripla allo scadere.

3° Quarto – 1/2 ai liberi per Seck, ultimo possesso per la Viola che capitalizza alla perfezione: assist di Mascherpa per Genovese che infila la terza tripla della sua serata! 50-45

3° Quarto – Mascherpa non tradisce! Altri due punti, sale a quota 16. 47-44

3° Quarto – Taddeo da dentro l’area, accorcia Bisceglie. 45-44

3° Quarto – Salvatore GE-NO-VE-SE! Tripla per la Viola! 45-42

3° Quarto – Seck segna due punti e subisce fallo da Roveda: in lunetta non sbaglia il libero aggiuntivo. Importante giocata da 3 punti per Bisceglie. 42-42

3° Quarto – Altri due punti per la Viola: Prunotto! 42-39

3° Quarto – Roveda per il controsorpasso calabrese! 40-39

3° Quarto – Maresca firma il sorpasso dei pugliesi. 38-39

3° Quarto – Vitale subisce fallo e va in lunetta: solo 1/2 per lui, Bisceglie fallisce l’aggancio. 38-37

3° Quarto – Vitale accorcia, Bisceglie è a -2. 38-36

3° Quarto – Due liberi per Seck, risponde Genovese. 38-34

3° Quarto – Si riparte! Primi due punti per Mascherpa che si conferma in serata, risponde Vitale da dentro l’area. 36-32

Fine primo tempo! – Siamo a metà gara e la Pallacanestro Viola resta davanti! Mascherpa mette insieme 11 punti importantissimi per il vantaggio neroarancio, spalleggiato da Salvatore Genovese con 7 punti. Bisceglie si fa sotto prepotentemente a metà del secondo periodo di gioco con un fastidioso Maresca che mette sotto torchio la difesa calabrese e firma 11 punti, ma i ragazzi di coach Bolignano chiudono la prima metà dell’incontro in vantaggio.

2° Quarto – Fallo di Seck su Mascherpa che si presenta in lunetta: questa volta fa 2/2. 34-30

2° Quarto – Fallo di Prunotto su Seck che fa 2/2 dalla lunetta 32-30

2° Quarto – Sirakov a bersaglio da 2. 32-28

2° Quarto – Capitan Barrile!!! Tripla per la Viola che allunga. 32-26

2° Quarto – Due punti per Genovese, funziona la coppia offensiva della Viola! 29-26

2° Quarto – Per fortuna c’è Mascherpa: 2 punti provvidenziali, la Viola torna avanti. 27-26

2° Quarto – Due punti per Taddeo, tripla di Vitale, che botta per la Viola! 25-26

2° Quarto – Fallo di Roveda su Sirakov: dentro 2 liberi. 25-21

2° Quarto –Tripla di Genovese!!! 25-19

2° Quarto – Due punti in penetrazione per Sirakov, Bisceglie non molla. 22-19

2° Quarto – Assist Mascherpa, Prunotto appoggia 2 punti. 22-17

2° Quarto – Fallo su Genovese: due liberi dentro. 20-17

2° Quarto – Fallo di Roveda su Chiriatti: entrambi i liberi a bersaglio. 18-17

2° Quarto – Bisceglie si affida al solito Maresca che non tradisce: finta in area e due punti, i pugliesi accorciano. 18-15

2° Quarto – Fallo di Santucci su Mascherpa: ancora 1/2 ai liberi per il migliore in campo dei neroarancio fin qui. 18-13

2° Quarto – Tripla per Bisceglie ad inizio quarto, la firma il solito Maresca. 17-13

Fine 1° Quarto – Ottimo inizio per la Pallacanestro Viola trascinata da un super Giulio Mascherpa autore già di 7 punti, 3 dei quali arrivati da una tripla provvidenziale a fine primo quarto. Maresca tiene in piedi Bisceglie con 6 punti. 17-10

1° Quarto – Allungo Viola! Tripla di Mascherpa, poi assist di Roveda per Gobbato che appoggia tutto solo. punti preziosissimi allo scadere dell’ultimo minuto del primo quarto. 17-10

1° Quarto – Nuovamente Maresca per Bisceglie, altri due punti. 12-10

1° Quarto – Ancora Mascherpa in lunetta: nuovamente 1/2. 12/8

1° Quarto – 1/2 ai liberi per Mascherpa, Maresca accorica. 11-8

1° Quarto – Maresca mette il fisico su Genovese e poi appoggia al tabbellone 2 punti. 10-6

1° Quarto – Realizzazione per Mascherpa, altri due punti per Fall, buon break della Viola! 10-4

1° Quarto – 2 liberi per Fall, risponde Santucci da dentro l’area. 6-4

1° Quarto – 2 punti per Fall, risponde Sirakova. 4-2

1° Quarto – Si comincia! Primo possesso Viola e 2 punti per Gobbato. 2-0

17:45 – Tutto pronto per la gara della 12ª giornata di Serie B. La Pallacanestro Viola affronta fra le mura amiche del PalaCalafiore Bisceglie, la seconda forza del campionato