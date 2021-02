Pallacanestro Viola-Bisceglie, coach Bolignano: “siamo usciti dalle sabbie mobili, dedico la vittoria ai miei ragazzi” [VIDEO]

21 Febbraio 2021 23:40

Coach Domenico Bolignano commenta la vittoria della Pallacanestro Viola contro Bisceglie: un successo dedicato ai propri ragazzi

Dopo 7 sconfitte consecutive la Pallacanestro Viola torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante. Un netto 70-51 contro Bisceglie, seconda forza del campionato, piegata grazie ad una difesa solida e grintosa ed un attacco che ha ritrovato il talento di Giulio Mascherpa (22 punti) e Salvatore Genovese (21 punti), straordinari mattatori di una serata da incorniciare per i colori neroarancio.

In conferenza stampa, coach Bolignano ha dichiarato: “quanto visto oggi è esattamente quello che questa squadra ha cercato di esprimere da inizio anno, ma è stata interrotta nel suo percorso di espressione nell’arco di queste partite. Oggi è un dato di fatto, non un alibi, che siamo riusciti a fare 2 settimane di allenamento al completo e siamo riusciti ad essere al completo in campo. La difesa ha funzionato ancora meglio del solito, perchè tenere una squadra come Bisceglie, con tiratori importantissimi come Sirakov e Santucci è segno di un lavoro di squadra importante. Questa vittoria la dedico ai miei ragazzi, il loro silenzio, la loro voglia di scavare, grattare, uscire da queste sabbie mobili si è dimostrata oggi più forte di qualsiasi altra cosa“.

Ai nostri microfoni inoltre coach Bolignano ha spiegato quanto sia stato importante tenere alto il morale dei ragazzi in queste settimane difficili, trovando sempre il momento giusto per incoraggiarli, spronarli o rimproverarali. Il gruppo ha reagito alla grande nonostante le difficoltà, compattandosi e, una volta giocato finalmente con tutti gli effettivi, trovando una vittoria netta.

Dopo coach Bolignano è intervenuto in conferenza stampa Giulio Mascherpa che ai nostri microfoni ha sottolineato quanto sia stato fondamentale aver finalmente giocato con tutti i membri del roster in buona condizione fisica. Il talento neroarancio ha inoltre posto l’accento sulla grinta e sul cuore che la squadra mette in ogni partita, indipendentemente dal risultato. La vittoria di oggi secondo Mascherpa, “è la partita della svolta dal punto di vista morale“, dopo qualche partita sottotono e la lunga striscia di sconfitte dalla quale la squadra ha saputo riscattarsi. Dal punto di vista del gioco invece “è un percorso di crescita” che oggi ha trovato un nuovo step positivo.