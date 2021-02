Palermo, i ristoratori scendono in piazza: “stremati dalle chiusure, vogliamo lavorare in sicurezza”

5 Febbraio 2021 13:27

I commercianti e gli organizzatori di eventi chiedono al governo la riapertura

Una manifestazione è andata in scena questa mattina a Palermo di fronte alla sede della Confcommercio. Una protesta pubblica ha visto partecipare il settore della ristorazione e quello degli eventi. “Due settori al collasso, chiediamo ascolto e garanzie per ricominciare ad operare in sicurezza e con regolarità”, affermano gli organizzatori. Le chiusure del periodo invernale hanno messo in ginocchio le aziende e i ristori del Governo non sono bastati a tutti per coprire le spese. La richiesta è di pensare ad una riapertura, ovviamente in sicurezza, come lo è stato nel corso dell’estate con ingressi contingentati e schedati, distanze di sicurezza e dispositivi di protezione.