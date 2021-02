Palamara racconta come de Magistris fu fatto fuori: “I problemi nascono sempre quando un magistrato si mette contro la sinistra”

18 Febbraio 2021 13:25

Nel libro “Il Sistema”, scritto da Palamara con Sallusti, l’ex magistrato rivela come de Magistris fu fatto fuori e come i problemi nascano quando ci si mette contro la sinistra

Il libro “Il Sistema“, in cui il giornalista Alessandro Sallusti intervista l’ex magistrato Luca Palamara, come abbiamo già visto mette in luce tantissimi segreti e retroscena legati al funzionamento delle correnti all’interno della magistratura italiana, quelle che muovono i fili di tutto il “Sistema”, appunto. Chiunque provi a sfidarlo, lo abbiamo visto con Renzi, viene “fatto fuori”. Stessa sorte, seppur da altro ruolo, è accaduta a Luigi de Magistris quando questi era pubblico ministero di Catanzaro. Qui Palamara spiega la “forza” e “l’immunità” della sinistra in questo gioco strano e poco chiaro: “Non rinnego ciò che ho fatto – rivela l’ex magistrato nel suo libro – se sono durato così a lungo è proprio per le posizioni che ho assunto, senza le quali non sarei stato dove sono stato neppure un giorno in più. Mi hanno accusato di essere uno schierato a sinistra. Non è così. Io non ero il protettore di questo o di quello, di una parte politica o dell’altra. Io ero il protettore del sistema correntizio che a maggioranza era ed è su posizioni politiche e ideologiche di sinistra, in conflitto con la destra di Silvio Berlusconi. Il mio compito non era di cambiare quella posizione, ma semplicemente di difendere il sistema. L’ho fatto per convenienza? Perché ci credevo? Per calcolo? L’ho fatto e l’ho fatto con successo. Punto”.

E da qui inizia il racconto sulla “sfida” de Magistris-Sistema, che si riferisce all’inchiesta Why Not, dal nome dell’azienda informatica di Lamezia Terme su cui partono le indagini proprio da parte dell’attuale sindaco di Napoli. “È un’inchiesta – si legge nel libro – che all’inizio coinvolge, tra i tanti, il presidente del Consiglio Romano Prodi, due suoi collaboratori, Angelo Rovati e Sandro Gozi, oltre al ministro della Giustizia Clemente Mastella. De Magistris era all’epoca sconosciuto, non apparteneva a nessuna corrente in modo organico, un cane sciolto che diventa il ‘cigno nero’, l’imprevisto che fa andare in tilt il sistema. De Magistris andava fermato? Diciamo che la decisione è di provare ad arginarlo, il ‘Sistema’ non può permettersi una cosa del genere. Mastella chiede al Csm di trasferirlo con provvedimento d’urgenza; il suo procuratore capo, Dolcino Favi, avoca a sé l’inchiesta e nottetempo fa scassinare la sua cassaforte per venire in possesso del fascicolo. Si muove anche la procura di Salerno, competente su Catanzaro, e tra le due finisce in rissa. Insomma, scoppia il finimondo”.

Da pensieri e parole, il “Sistema” passa ai fatti. E de Magistris finisce “out”: ” Il Csm apre un fascicolo che di lì a pochi mesi porterà al trasferimento di De Magistris – prosegue Palamara – io mi consulto sia con i miei sia con il Quirinale. E succede che, per la prima volta nella sua storia, almeno recente, l’Anm prende le distanze dall’operato di un pubblico ministero. Il comunicato lo feci io insieme a Giuseppe Cascini, fu un atto sofferto ma di coraggio, rompeva il dogma secondo cui un pm va difeso sempre e comunque. E su questo ebbi la spinta di Cascini, cioè dell’ala sinistra della magistratura, una spinta che mi lasciò molto stupito. Noi lo scarichiamo e il presidente Napolitano approva? In effetti lo scarichiamo e condividiamo questa scelta con il Quirinale tramite il compianto Loris D’Ambrosio, il mio riferimento al Colle. Formalmente, perché nella sua inchiesta c’era una cosa assurda e inaccettabile: un decreto di perquisizione di ben 1700 pagine fatto apposta per poter rendere pubbliche tutte le intercettazioni, comprese quelle che riguardavano il ministro Mastella. Fu una forzatura delle regole e una

violazione della privacy intollerabile, una provocazione”.

Questo, formalmente. Il vero motivo, in sostanza, è quello sopracitato: de Magistris aveva sfidato il “Sistema” e andata “calmato”: “Si ritorna al solito discorso del sistema – dice Palamara – De Magistris non era allineato, quel governo già debole di suo e argine contro le destre non poteva essere attaccato in quel modo, con un’inchiesta dove oggettivamente si erano verificati degli eccessi. Anche se poi quello che posso dire – e qui lo dico per la prima volta – che De Magistris ha ragione quando dice che un’azione punitiva di quel genere nei confronti di un magistrato non c’era mai stata. E che non ha costituito un precedente per le tante inchieste e i tanti processi che hanno fatto poi discutere per la loro abnormità, tra i quali possiamo tranquillamente mettere – ne parleremo – alcuni di quelli a Silvio Berlusconi, dai settecento e passa milioni di risarcimento per il lodo Mondadori al caso Ruby. Il caso De Magistris è stata una parentesi, un’anomalia, anche se lui non ha mai fatto – ma è ancora in tempo a farlo –autocritica per alcune incongruenze di quella vicenda. Non dico che oggi io debba giustificarmi, ma a lui delle risposte vanno date. A quali domande? Ci furono pressioni politiche per scaricare De Magistris, perché quell’inchiesta andava a colpire un governo di sinistra? Il governo era di sinistra, il mio sistema di riferimento anche, lascio a voi le conclusioni. In quelle ore ero in contatto stretto con il Quirinale? Sì, lo ero, in particolare con il consigliere Loris D’Ambrosio. L’Anm ha mai detto una parola sui colleghi che si sono occupati di Berlusconi? No, anzi; in quel caso, nei momenti di tensione, a prescindere da tutto io dovevo prendere l’aereo per Milano e mostrarmi accanto a quei magistrati, difenderli senza la minima incertezza”.

Quando De Magistris fu poi trasferito, Palamara disse: ‘Il sistema ha vinto, ha dimostrato di avere gli anticorpi‘. Dichiarazione, questa, a cui de Magistris replicò: ‘Tu sei lì per difendere i magistrati, non la politica‘. “Oggi la parola ‘anticorpi’ non la ridirei – rivela Palamara – ma non intendevo offendere lui, io ero preoccupato della tenuta del sistema che mi era stato affidato e in cuor mio ero pure speranzoso che da quel momento in poi la regola che nessun pm potesse mettere alla gogna chicchessia sarebbe stata fatta rispettare. È poi successo così? No, sicuramente no, e questa è una mia sconfitta. De Magistris è stato sacrificato anche perché non apparteneva né era funzionale ad alcuna corrente? Sì, è così. Quando il Sistema ti blocca ti blocca, quando l’input parte dall’alto e le correnti sono d’accordo non c’è verso che tu possa salvarti. Io oggi ne so qualcosa”.

Ma se de Magistris fu trasferito perché aveva provato a sfidare il “Sistema”, stessa sorte non accadde ad altri magistrati, semplicemente perché erano “allineati” e seguivano le regole delle correnti. Lo spiega Palamara: “Può essere considerato un errore anche quello di Ilda Boccassini nell’inchiesta Ruby, se è vero – come è vero – che Silvio Berlusconi è stato assolto sia in appello sia in Cassazione. Eppure nessuno si è mai sognato di chiedere il trasferimento della Boccassini. I problemi nascono, anche se non sempre, ma quando accade è solo perché le cose poi nella realtà sono più complesse, se un magistrato si mette contro la sinistra. Perché il nemico è la ‘non

sinistra”.